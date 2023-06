OL - Mercato : officiel, Aouar signe 5 ans à l'AS Roma

Quelques jours après l'officialisation de son départ, Houssem Aouar a trouvé son point de chute. Comme prévu ces derniers jours, le milieu lyonnais s'engage pour 5 ans à l'AS Roma.

Houssem Aouar n'aura pas mis longtemps à rebondir. Après l'annonce de son départ cette semaine, le milieu de terrain a signé un contrat de cinq ans avec l'AS Roma. Comme prévu ces derniers jours, il rejoindra les Giallorossi à la fin de son bail avec l'OL qui prend fin le 30 juin prochain, jour de ses vingt-cinq ans. "Je suis très heureux d'avoir signé à la Roma, car c'est un grand club avec une grande histoire, a déclaré Aouar. Je pense que c'est le bon projet pour moi, avec une équipe importante, des joueurs forts et des fans uniques. Maintenant, je suis jaune et rouge et je suis prêt."

Sauf départ de l'entraîneur portugais, Houssem Aouar devrait évoluer sous les ordres de José Mourinho. La saison prochaine, les Romanisti disputeront la Ligue Europa, compétition qu'ils ont failli décrocher, battus en finale par le FC Séville. L'international algérien portera le numéro 22 avec ses nouvelles couleurs.