OL féminin : la réserve remporte la Coupe régionale

La réserve des féminines de l’OL a remporté, ce dimanche, la Coupe LAuRAFoot séniors. Les Lyonnaises ont battu l'Olympique Valence aux tirs au but (1-1, 4-3 t.a.b).

La tâche fût plus compliquée que la saison dernière. La réserve des féminines de l'OL a remporté la finale de la Coupe régionale, ce dimanche après-midi. Facilement victorieuses de Clermont la saison dernière (6-0), les Lyonnaises se sont imposées aux tirs au but face à l'Olympique Valence (1-1, 4-3 t.a.b).

11e sacre

Longtemps malmenées, les joueuses d'Antoine Capinielli sont rentrées aux vestiaires avec un but de retard (0-1, 35e). Au caractère, les Fenottes ont su revenir dans le match (1-1, 61e) et même l'emporter aux tirs au but (4-3) dans une fin de match assez tendue.

Une victoire qui clôt une saison parfaite pour la réserve du club. Il s'agit du onzième sacre pour les Lyonnaises en Coupe régionale, un nouveau trophée dans l'armoire déjà bien remplie de la section féminine de l'OL.