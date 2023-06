Shirley Cruz (ex-OL) prend sa retraite sportive

Passée par l’OL pendant six saisons, Shirley Cruz a tout gagné entre Rhône et Saône. La milieu de terrain a choisi de prendre sa retraite sportive à 37 ans.

Elle est partie de l’OL il y a onze ans mais elle reste comme l’une des légendes du club lyonnais. En six saisons passées entre Rhône et Saône, Shirley Cruz a marqué de son empreinte les Fenottes et rempli dans le même temps son armoire à trophées. Avec dix titres dont deux Ligue des champions entre 2006 et 2012, la milieu de poche (1,62m) a régalé et participé à l’ascension de l’OL sur la scène européenne. Partie en 2012 après 149 matchs avec le club lyonnais, Cruz a tenté d’amener sur expérience au PSG pour aider le club parisien à connaitre pareil succès mais ce fut moins réussi.

Ayant fait une pige du côté de l’OL Reign en 2020, Shirley Cruz était revenue au Costa Rica en 2019 après une expérience chinoise. C’est du côté de LD Alajuelense que l’internationale costaricaine a choisi de dire stop. A 37 ans, Shirley Cruz a en effet annoncé mettre un terme à sa carrière sportive à l’issue de cette saison. Une carrière riche avec notamment le titre de meilleure joueuse de D1 féminine en 2012-2013 sous les couleurs parisiennes.