Après quelques jours de repos, les quatre joueurs de l’OL (Lukeba, Cherki, Caqueret, Barcola) retenus pour l’Euro U21 sont arrivés à Clairefontaine. Ils ont une semaine de préparation avant l’amical contre le Mexique à Grenoble.

À la différence de Saël Kumbedi, ils ont eu un peu plus de repos. Néanmoins, les vacances ne sont pas pour tout de suite. Retenus dans la liste de Sylvain Ripoll pour participer à l’Euro Espoirs, Castello Lukeba, Maxence Caqueret, Bradley Barcola et Rayan Cherki n’ont pu profiter que de quelques jours pour décompresser de leur saison avec l’OL avant de se focaliser sur les Bleuets. Cinq jours après la fin du championnat de France et de la 7e place lyonnaise, les quatre Gones ont pris la direction de Clairefontaine. Ils ont participé au premier entraînement du groupe français et qui doit les amener jusqu’à la Roumanie et la Géorgie.

Un amical contre le Mexique à Grenoble

Avant de se lancer dans cet Euro (21 juin - 8 juillet), les Espoirs disputeront un seul et unique match amical. Il aura lieu vendredi prochain (18h30) du côté de Grenoble avec une opposition contre le Mexique. Cet amical doit permettre de se mettre en route avant de se lancer complètement dans le tournoi continental. À l’Euro, l’équipe de France a été placée dans le groupe D avec l’Italie, la Norvège et la Suisse. Le premier match des coéquipiers de Maxence Caqueret aura lieu le 22 juin (20h45) contre la sélection italienne.