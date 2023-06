OL - Mercato : une nouvelle offre pour Ellyes Skhiri ?

Ayant choisi de ne pas prolonger avec Cologne, Ellyes Skhiri attise forcément les convoitises. L'OL, déjà intéressé durant l'hiver, n'aurait pas dit son dernier mot dans le dossier et aurait soumis une offre jusqu'en 2026.

On dit que tout le monde a le droit à une deuxième chance. L'OL aussi ? Il y a six mois, le club lyonnais a laissé passer l'opportunité de signer Ellyes Skhiri durant le mercato hivernal. À la recherche d'un milieu de terrain défensif selon les souhaits de Laurent Blanc, le Tunisien était d'accord pour venir entre Rhône et Saône. Les échanges avaient été fructueux avec la direction lyonnaise, le joueur désirant porter le maillot de l'OL. Seulement, John Textor s'est immiscé dans la recherche et a souhaité faire "all-in" sur Joao Gomes. Des efforts concentrés sur le Brésilien qui a finalement pris la direction de Wolverhampton, tandis que Skhiri a pris la décision de continuer à Cologne, face à l'indécision lyonnaise.

Six mois ont passé et le milieu de terrain a, comme prévu, décidé de ne pas prolonger avec le club allemand. Libre comme l'air, l'ancien Montpelliérain ne manque pas de courtisans après trois saisons réussies en Bundesliga. Ce statut aurait de quoi rebuter l'OL face à la concurrence, mais d'après le journaliste Rudy Galletti, ce serait mal connaitre les Lyonnais. Bien que l'organigramme sportif ne soit toujours pas en place, une offre de contrat jusqu'en 2026 a été faite à Ellyes Skhiri afin de devancer la concurrence. Reste à savoir si le milieu est rancunier ou non...