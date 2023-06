Dejan Lovren et Adrien Hunou lors d’Angers – OL (Photo by Jean-Francois MONIER / AFP)

Après le recrutement de Dejan Lovren, cet hiver, Castello Lukeba a pu être associé à un défenseur d'expérience. Une charnière complémentaire selon l'international espoir.

Castello Lukeba a vécu sa première saison pleine. Avec ses 34 matchs de Ligue 1, le Lyonnais est le second joueur le plus utilisé par son club en championnat. Cet hiver, l'international espoir a vu l'arrivée de Dejan Lovren pour ajouter de l'expérience tant réclamée par Laurent Blanc. Le croate, venu pour l'épauler au sein de la défense centrale lyonnaise, s'est tout de suite imposé comme un leader. Castello Lukeba a semblé apprécier l'association avec son nouveau coéquipier.

Un rôle d'exemple

Dans une interview accordée à l'Équipe, le Lyonnais de 20 ans s'est livré sur son manque d'agressivité face aux attaquants adverses. Sa collaboration avec Dejan Lovren a pu lui être utile dans sa quête de progression. "On n’a pas du tout le même profil, constate-t-il. Il est tout le temps très dur sur l’adversaire. Quand son attaquant est dos au jeu, il ne le laisse jamais se retourner, il a du vice, il est méchant, et il sait toujours quand passer devant, quand faire faute… " Des qualités présentes chez son coéquipier, qu'il souhaiterait retrouver dans son jeu. "C’est ça qui me manque, je dois apprendre à mieux jauger les situations, confie-t-il à l'Équipe. En réserve, on m’a souvent dit que j’étais trop gentil. Dejan, c’est le mec le plus gentil en dehors du terrain, mais sur la pelouse, il se transforme."

Castello Lukeba et Dejan Lovren ont joué huit fois ensemble au cœur d'une défense à quatre, cette saison. Si le Français semble être satisfait par cette charnière centrale, elle pourrait toutefois ne plus être reconduite, en cas de départ du jeune Lyonnais. Très convoité, son avenir pourrait bien s'inscrire loin de Lyon dès la saison prochaine.