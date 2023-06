Parmi les plus grosses valeurs marchandes de l’OL, Castello Lukeba est forcément un candidat à un départ durant l’été. En pleine préparation pour l’Euro Espoirs, le défenseur règlera son avenir après la compétition et une fois l’organigramme complètement défini.

Comme chaque été, la question est de savoir qui est un candidat à un départ à l’OL afin de renflouer les caisses. L’été dernier, Lucas Paquetà avait été l’heureux élu avec un transfert du côté de West Ham en août. Qu’en sera-t-il pour cet été ? Il y a bien évidemment les indésirables comme Karl Toko-Ekambi mais ce ne sont clairement pas eux qui vont venir mettre du beurre dans les épinards. Avant de passer la main, Jean-Michel Aulas avait tablé sur 70 millions d’euros de vente auprès de la DNCG. John Textor assure qu’il ne veut pas atteindre cette barre, mais une grosse vente est forcément attendue et touchera l’un des joyaux de la formation lyonnaise.

À l’heure actuelle, Castello Lukeba fait clairement office de favori dans cette triste course. À 20 ans, son profil a de quoi séduire les plus grands d’Europe. Après deux saisons dans la peau d’un titulaire, le défenseur va-t-il imiter Malo Gusto et faire le grand saut durant l’été ? L’international Espoir assure ne pas encore penser à son avenir alors que se profile l’Euro avec les Bleuets. "Franchement, je ne sais pas ce qui se passe en interne, qui est aux commandes, il y a beaucoup de changement, alors je laisse mes représentants gérer cela, a-t-il déclaré chez nos confrères du Progrès. Après l’Euro, on verra."

Un départ ou une prolongation durant l'été ?

Comme Alexandre Lacazette ou même Laurent Blanc, Castello Lukeba pointe du doigt l’absence de hiérarchie bien définie depuis le départ de Jean-Michel Aulas. Ce dernier était entré en discussions avec le jeune défenseur pour prolonger un contrat qui s’étire jusqu’en 2025. Mais avec la nouvelle direction et John Textor, cela semble être au point mort. Comme pour l'organigramme, il va falloir s'armer de patience pour connaitre le dénouement final du dossier Lukeba, qui assure avoir "beaucoup appris cette saison auprès des champions du monde (Boateng, Tagliafico), des revenants, mais aussi de Laurent Blanc, un coach dur, mais juste."