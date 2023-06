OL - Ligue 1 : 12 défaites, une première depuis 2017

Septième du championnat, l’OL doit en partie son classement à ses douze défaites en 38 matchs. Le club lyonnais n’avait pas fait pire depuis la saison 2016-2017 mais avait terminé 4e à l’issue de la saison.

L’heure n’est pas à ressasser un exercice qui a laissé plus d’amertume qu’autre chose. Néanmoins, dans cette intersaison, certains chiffres interpellent quand il convient de faire le bilan de ces douze derniers mois. L’OL n’a pas rempli ses objectifs, c’est un fait. Il n’a pas besoin d’avoir un doctorat en football pour faire ce constat. En finissant septième, le club lyonnais a renvoyé ses supporters à l’un de ses cauchemars : celui de ne pas être européen la saison prochaine.

Il faudra une nouvelle fois se poser devant un téléviseur pour voir les autres clubs français tenter de performer sur la scène continentale. Les joueurs lyonnais ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes. L’embellie a certes été visible durant la phase retour avec ce 3e total (37 points) sur les 19 derniers matchs mais il en fallait bien plus pour retrouver l’Europe. Il aurait déjà fallu perdre un peu moins. Avoir douze défaites au compteur, "c’est impossible quand on veut prétendre à quelque chose" pour Nicolas Puydebois.

Pourtant, en 2016-2017, l’OL avait réussi à accrocher la Ligue Europa avec 13 revers. Mais entre près d’un tiers de défaites sur la saison et huit matchs nuls, ça pèse lourd dans la balance en 2023. Il y a six ans, les Lyonnais n’avaient partagé les points qu’à quatre reprises. Laurent Blanc n’a cessé de regretter ces absences contre Auxerre, Lorient ou Brest et il n’avait pas tort. Au moment de faire les comptes, un point de perdu par-ci, par-là et le fossé se creuse…