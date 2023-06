Lacazette a marqué 41% des buts de l'OL en Ligue 1

Buteur à 27 reprises en Ligue 1, Alexandre Lacazette a porté l'OL. Coup de projecteur sur les stats de l'international français.

Alexandre Lacazette est revenu dans son club formateur cinq ans après l'avoir quitté. Pour sa première saison après son retour, le Gone s'est tout de suite imposé comme le leader de l'attaque lyonnaise. Le capitaine de l'OL est un des joueurs les plus en vue aux abords des cages adverses en Ligue 1. Il est le deuxième joueur à s'être créé le plus d'occasions en Ligue 1 (43 grosses occasions). Si l'on en croit les statistiques de la LFP, Lacazette a été réaliste face aux gardiens. Avec 24,2 expected goals, le guadeloupéen a marqué à 27 reprises cette saison.

L'OL dépendant de son capitaine

Ce n'est pas une surprise, Lacazette a porté l'OL sur ses épaules cette saison. L'international français a marqué plus de 41% des réalisations de son équipe en championnat, deuxième plus gros pourcentage de Ligue 1. Il devance d'ailleurs de 19 buts son dauphin au classement des buteurs du club. L'ancien Gunner à d'ailleurs fait gagner 16 points à son club, seul Balogun, Mbappé et David font mieux. Cette saison Lacazette a marqué un but toutes les 109 minutes. Le deuxième ratio le plus haut de Ligue 1, juste derrière un certain attaquant français du PSG. Des statistiques qui confirment la saison impressionnante du buteur providentiel lyonnais.