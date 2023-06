OL - Mercato : quelle marge de manœuvre sur le marché estival ?

Cet été, l’OL doit se montrer actif pour redresser la barre. Seulement, les moyens ne sont pas illimités entre Rhône et Saône et se pose la question de la marge de manœuvre.

C’est la grande braderie à l’OL et pas seulement sur la boutique. Quatre jours après l’ouverture officielle du marché des transferts, le club lyonnais est clairement plus actif dans le sens des départs que des arrivées. Alors certes, trois pertes l’ont été pour des fins de contrats (Aouar, Dembélé, Boateng) mais elles ne sont pas sans conséquence. À eux trois, les "indésirables" de cette saison vont faire économiser près d’un million d’euros de salaire mensuel à l’OL. Sur l’ensemble d’un exercice, on ne peut pas dire que cette entrée d’argent soit si anodine. Elle sera forcément réinjectée au cours de l’été, mais le club lyonnais n’a pas plus ses poids morts économiques sur le dos. Avec Julian Pollersbeck libéré de son contrat et qui allège encore un peu plus la masse salariale, l’OL fait le grand ménage dans l’effectif.

Le gardien allemand n’était pas forcément la priorité absolue dans cette opération dégraissage, mais l’ancien de Hambourg a très certainement lancé toute cette opération. Voir l’OL négocier une rupture avec des joueurs plus vraiment en odeur de sainteté dans le Rhône devrait se répéter durant l’été. On pense forcément à Karl Toko-Ekambi, devenu persona non grata à Décines. Comme nous l'a confié un recruteur, l'OL est aujourd'hui "coincé dans ce dossier et plus vraiment maître." Avec la folie acheteuse actuelle dans le Golfe, la direction lyonnaise pourrait bien recevoir une offre pour le Camerounais, mais veut-elle réellement prendre le risque d’attendre jusqu’au dernier moment de la préparation pour prendre une telle décision ? Ce ne serait bénéfique ni pour le club, ni même pour le joueur.

Six renforts attendus durant l'été ?

Toujours est-il que ça s’active en coulisses pour faire bouger les choses. Seulement, ce n’est pour le moment que dans un sens et c’est somme toute logique. Laurent Blanc a avoué que son effectif avait besoin d’être d’abord réduit avant de voir des renforts arriver. "De la qualité, de la quantité et surtout de l’expérience", voilà les mots utilisés par l’entraîneur lyonnais au moment de dresser la feuille de route estivale de l’OL. Pas besoin d’un GPS pour s’y retrouver, mais quelle sera l’enveloppe pour y parvenir ?

Entre les départs et les besoins d’hier et d’aujourd’hui, le club lyonnais aurait besoin de recruter six joueurs. Six renforts à trouver avec la difficile équation de l’absence d’Europe et les à-côtés financiers de l’OL Groupe avec notamment le remboursement des OSRANES le 1er juillet ou le déclenchement de l’offre publique d’achat pour les actionnaires restant. Autant de dépenses qui auront au final un impact sur le sportif à court terme. Pour en revenir à ce mercato et cette recherche d’expérience voulue par Blanc et Textor lui-même, il va donc falloir mettre les moyens au niveau salarial pour attirer du briscard. Surpayer, la stratégie n’a pas forcément bien fonctionné ces dernières années (Boateng, Shaqiri,…).

La cellule de data, un phare dans la nuit ?

L’OL a-t-il vraiment le choix aujourd’hui ? L’enveloppe, tout comme l’organigramme sportif, reste floue. Blanc espérait "avoir les moyens des ambitions affichées". Tout cela sera forcément dépendant d’une vente. Après Malo Gusto vendu pour 35 millions d’euros durant l'hiver, Castello Lukeba peut-il suivre le même chemin cet été ? Son départ rapporterait gros à l’OL, c’est une certitude. Mais quel serait le message sportif envoyé ?

Il y a bien la relève lyonnaise (Ndiaye, M. Sarr) mais ce n’est pas complètement le projet vendu par Textor au moment de son arrivée et de sa volonté de retrouver les sommets. Finalement, une lueur d’espoir pourrait apparaitre avec la cellule de scouts et de data chère à l’Américain. Elle pourrait cibler des bonnes pioches à des coûts raisonnables et ainsi nous faire revivre la grande époque où l'OL allait dénicher un Mamadou Diarra aux Pays-Bas ou un Michael Essien à Bastia. Mais nous sommes déjà le 14 juin et rien n’a été mis en place officiellement encore. Pour voir les effets, il faut au moins attendre jusqu’à l’hiver. Un temps que l’OL ne peut plus se permettre de perdre désormais…