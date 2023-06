19 buts d’écart entre Lacazette et son dauphin à l'OL

Auteur de 27 buts en Ligue 1, Alexandre Lacazette a porté à bout de bras l’attaque lyonnaise pendant 38 journées. Le deuxième meilleur lyonnais n’est autre que Tetê, parti il y a déjà six mois…

Il s’est toujours refusé à parler d’une Lacazette-dépendance. Bien trop modeste pour tirer la couverture sur lui seul, l’attaquant de l’OL a toujours cherché à mettre le collectif en avant quand tout tournait rond pour lui. Pourtant, avec 27 buts, force est de constater que le jeu lyonnais s’est reposé en grande partie sur l’efficacité de son buteur pour rester à flot.

Il n’y a qu’à voir ses occasions ratées contre Nice et la défaite qui est allée avec pour comprendre que l’OL a besoin de son buteur plus qu’il ne le pense. "Tu n’as qu’un seul joueur qui mettait des buts cette saison. Lacazette a fini à 27 et le suivant est à 6. Et c’est Tetê qui n’est plus là depuis six mois, a noté Nicolas Puydebois lundi dans TKYDG. Ce fossé est flagrant. S’il ne marque pas des buts, ça ne marche jamais."

Durant la deuxième partie de saison, Rayan Cherki et Bradley Barcola sont venus apporter un peu d’aide offensive à Lacazette mais ont avant tout été au service de leur capitaine. Barcola est devenu le passeur attitré de Lacazette (8 de ses 9 passes). Impliqués dans 28 buts en l’espace de six mois, les deux jeunes Lyonnais ont fait fort pour faire oublier Karl Toko-Ekambi et Tetê. Il ne leur reste plus qu’à être décisifs devant le but la saison prochaine pour ne pas subir une nouvelle Lacazette-dépendance.