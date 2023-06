OL : quels sont les Lyonnais les plus utilisés cette saison en L1 ?

L'OL a clôturé à Nice, samedi soir, sa saison de Ligue 1. En championnat, vingt-neuf joueurs ont porté le maillot lyonnais, mais certains beaucoup plus que d'autres...

La saison lyonnaise a été agitée, c'est le moins que l'on puisse dire. Pourtant, certains joueurs se sont dégagés et ont fait l'unanimité aux yeux des deux entraîneurs de l'équipe, Peter Bosz et Laurent Blanc. Le joueur le plus utilisé par les tacticiens est Nicolás Tagliafico. L'Argentin, arrivé cet été en provenance de l'Ajax, a rapidement mis tout le monde dans sa poche. Le défenseur gauche est un peu rentré dans le rang, avec des performances un peu moins convaincantes, après sa coupe du monde remportée cet hiver. Il n'a toutefois jamais été inquiété par la concurrence d'Henrique. Tagliafico n'a loupé que quatre matchs de championnat et a joué 2 994 minutes sur 3 420 possibles. Une saison pleine pour le nouveau Lyonnais.

Longtemps premier de ce classement, Castello Lukeba est le deuxième joueur le plus utilisé de l'OL en Ligue 1. L'international espoir, qui se savait attendu, a réussi une saison pleine au niveau comptable avec son club formateur en participant à trente-quatre matchs et 2 987 minutes. Le défenseur de 20 ans s'est imposé comme un titulaire indiscutable de l'OL et devrait être très convoité dans lors du mercato estival.

Un peu plus loin derrière, Lacazette, Lopes et Caqueret ont beaucoup joué. Si les deux premiers ont assumé leur rôle de leader, le milieu de terrain lyonnais a livré des performances en dents de scie cette année. Il n'a cependant pas souvent côtoyé le banc de touche avec l'OL et n'a raté que 639 minutes. Sur les cinq joueurs les plus utilisés, quatre sont donc issus du centre de formation de l'OL qui a pu s'appuyer sur ses joyaux afin de maintenir l'équipe à flot.