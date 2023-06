OL - TKYDG : donnez vos trois tops et trois flops de la saison

Ce lundi, "Tant qu’il y aura des Gones" va faire le bilan de la saison de l’OL. Entre échecs sportifs et rachat du club, le club lyonnais a connu quelques soubresauts. A l’heure du bilan, votre avis nous intéresse avec votre trois tops et trois flops.

Clap de fin pour l’OL mais pas pour "Tant qu’il y aura des Gones". Quand les joueurs lyonnais ont pris la direction des vacances samedi soir après la défaite (3-1) à Nice, votre émission joue encore les prolongations. A partir de 18h ce lundi, l’équipe de TKYDG fera le bilan de la saison lyonnaise. Un nouveau numéro qui s’annonce riche avec des choses à dire. Avec la 7e place en Ligue 1 et l’élimination en Coupe de France, on ne peut pas dire que cet exercice 2022-2023 a été un véritable succès sportif quand la volonté l’été dernier était de retrouver les sommets. L'occasion pour l'équipe de TKYDG et pour vous de ressortir les trois satisfactions de la saison ainsi que les trois déceptions.

Avec le rachat du club par John Textor et la mise sur la touche de Jean-Michel Aulas, un nouvel avenir radieux peut-il s’écrire entre Rhône et Saône dans un futur très proche ? Nous vous posons la question tout comme celle du maintien de Laurent Blanc pour la saison prochaine. Est-il vraiment l’homme de la situation ? Vous pouvez donner votre avis sur vos top et flop ainsi que la situation globale de l'OL directement dans l'espace dédié aux commentaires. Ce nouveau rendez-vous de TKYDG sera à suivre en direct à partir de 18 heures sur nos plateformes : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion et LyonPlay.