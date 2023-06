En pleine tempête médiatique avec l’absence de diffuseur pour la Coupe du monde, la France vit également pareille mésaventure avec la D1 féminine. Vanessa Gilles regrette la qualité de retransmission du championnat de France.

Il reste un mois et demi avant la Coupe du monde et le statu quo est toujours de mise en France. Les supporters de Bleues ne sont toujours pas certains de pouvoir regarder les matchs des joueuses d’Hervé Renard. En effet, aucun diffuseur ne s’est positionné sur le dossier de la retransmission du Mondial. La Ministre des Sports a cherché à prendre les choses en mains et mettre la pression, mais ça n’a pour le moment porté ses fruits. Ce sujet de diffuseur peut aussi se calquer à la D1 féminine. La saison vient à peine de se terminer, mais le championnat n’a pour le moment pas de diffuseur attitré pour le prochain exercice. Cela devrait se faire avec une négociation de gré à gré.

"Un diffuseur qui veut investir"

Interrogée sur la question des diffuseurs, Vanessa Gilles n’a pas manqué de critiquer la réalisation faite ces dernières saisons dans le championnat de France. Diffuseur exclusif, Canal Plus n’a pas forcément mis tous les moyens possibles pour rendre le championnat attractif. "Comme la Coupe du monde, il n’y a pas de diffuseur pour la D1 l’année prochaine. Même pour le Trophée des Championnes, il n’y a pas de diffuseur. Pour tous les matchs des Bleues pareil. La France doit trouver un diffuseur, mais un qui va investir. Cette saison, ça a été décevant de voir des matchs avec des gouttes d’eau, d’avoir qu’une caméra, de voir la qualité qui a été donnée."

Entre la qualité des pelouses, des infrastructures et de diffusion, Jean-Michel Aulas va avoir du pain sur la planche.