Pisté par l’OL et en Europe, Hamari Traoré possède une offre de prolongation de la part de Rennes. Le latéral droit malien doit rendre sa décision cette semaine d’après Florian Maurice.

Il avait certainement dû se lever du mauvais pied lundi matin. Deux jours après la fin du championnat et de la qualification de Rennes en Ligue Europa, Florian Maurice a dressé un bilan de la saison rennaise. Satisfait d’avoir atteint l’objectif européen, le directeur sportif n’a pas manqué de pointer du doigt les attaques dont le club breton a fait l’object tout au long de la saison dans la presse.

Un coup de gueule de l’ancien Lyonnais qui va avoir du pain sur la planche durant l’été. Il existe plusieurs dossiers chaud à Rennes mais celui concernant Hamari Traoré est l’une des priorités. En fin de contrat, le capitaine rennais disposé d’une offre de prolongation depuis plusieurs semaines. Seulement, le Malien n’a toujours rien signé. Le dénouement devrait être imminent selon Florian Maurice.

"Une décision sera prise dans la semaine, c'est du 50-50, c'est dans les mains d'Hamari, a fait savoir le dirigeant. C'est un top joueur, un super joueur, après il y a une réflexion sur un individu et un joueur et une réflexion du club qu'on doit avoir également car derrière, j'ai un jeune joueur (Lorenz Assignon) à qui je trouve énormément de potentiel, qui aura 23 ans cette année et qui a envie de jouer, donc on réfléchit aussi sur la possibilité de promouvoir un joueur qui, je pense, a les qualités pour jouer à ce poste-là, a poursuivi le dirigeant, avant de conclure. Hamari, on a tellement de respect envers ce qu'il a fait ou ce qu'il fera encore qu'on lui laisse l'opportunité entre guillemets de prendre son temps et d'avoir un délai de réflexion."

Si la réflexion est si longue pour Hamari Traoré, c’est qu’il ne manque pas de prétendant. A 31 ans, il devrait signer son dernier gros contrat et balaye donc les possibilités. L’une d’elles mène à l’OL qui n’a pas fait de mystère pour s’attacher ses services. A la recherche d’un profil expérimenté pour épauler Saël Kumbedi, Laurent Blanc pourrait enfin avoir ce qu’il souhaite avec le Malien. Mais entre Rennes et des clubs anglais, allemands et saoudiens, la concurrence fait rage.