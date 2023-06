Ce lundi, "Tant qu'il y aura des Gones" a fait le bilan de la saison 2022-2023 de l'OL. Avec notamment les tops et flops chez les joueurs. Il a aussi été question du futur du club lyonnais.

Tous au tableau ! Ce lundi, "Tant qu'il y aura des Gones" a sorti ses affaires de professeur pour distribuer les bons et les mauvais points. Après la fin de l'exercice 2022-2023 de l'OL qui s'est soldé par une 7e place au classement, l'équipe de TKYDG a fait le bilan de cette saison loin des attentes. Il a d'abord été question de la défaite des Lyonnais à Nice (3-1) avec surtout une défense aux abois. Mais le débat a rapidement tourné autour des satisfactions et déception dans l'effectif lyonnais. Nicolas Puydebois en a profité pour livrer ses trois tops et flops.

Après avoir fait une large revue du groupe de Laurent Blanc, le troisième thème de l'émission a tourné autour du futur de cette équipe. Les annonces de John Textor concernant l'organigramme sportif se font toujours attendre même si l'Américain a lâché quelques brides dans L'Equipe durant le week-end. Il a annoncé un changement de casquette pour Bruno Cheyrou et a confirmé Blanc dans ses fonctions. Une bonne idée ? L'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" a livré son ressenti sur la question ainsi que les interrogations qui pullulent autour de l'OL et son futur plus ou moins proche.