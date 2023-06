OL : suivez en direct le bilan de "Tant qu’il y aura des Gones"

Ce lundi, à partir de 18h, "Tant qu’il y aura des Gones" fera le bilan de la saison de l’OL. Entre retour sur la défaite à Nice, les tops et flops lyonnais ainsi que le futur avec John Textor, ce nouveau numéro s’annonce intense.

Qui dit fin de saison, dit forcément bilan et ce n’est pas votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" qui va s’en priver. Comme chaque lundi, l’équipe de TKYDG est au rendez-vous à partir de 18h et il y aura des choses à dire au moment de faire le point sur la saison de l’OL. Avec une 7e place et l’absence de Coupe d’Europe la saison prochaine, ce sera forcément négatif mais quelques bons points seront quand même distribués durant l’émission. Après un rapide retour sur la défaite à Nice pour terminer la saison, Razik Brikh accompagné par Nicolas Puydebois et David Hernandez, journaliste pour Olympique-et-Lyonnais, vont faire le bilan avec notamment les trois tops et flops chez les joueurs lyonnais.

La troisième partie de l’émission sera consacrée au futur de l’OL. Avec John Textor à la manoeuvre et Laurent Blanc sur le banc, que peut-on vraiment espérer de cette future saison qui reprendra à partir du 6 juillet avec la reprise de l’entraînement ? Les décisions et annonces de Textor se font encore attendre et doivent déterminer ce que sera l’effectif lyonnais la saison prochaine. Pour suivre TKYDG en direct, voici nos canaux de diffusion : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion et LyonPlay.