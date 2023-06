Retenus avec l’équipe de France U18, Saël Kumbedi, Mamadou Sarr et Justin Bengui font leur entrée dans le tournoi Maurice Revello. Sarr est le seul Lyonnais titulaire contre l’Arabie Saoudite (17h30).

Pas de repos pour Saël Kumbedi. Deux jours après avoir joué pendant 90 minutes contre Nice (3-1), le latéral droit de l’OL est déjà sur le pont. Retenu dans la liste des joueurs participants au Tournoi Maurice Revello, Kumbedi va malgré tout pouvoir souffler un peu. Il n'est pas titulaire pour affronter l’Arabie Saoudite ce lundi à 17h30 du côté d'Aubagne et s'assoira aux côtés de Justin Bengui sur le banc. Ils ne sont pas les seuls joueurs lyonnais présents dans la liste de Bernard Diomède. Mamadou Sarr, qui a fait ses débuts en pros contre Reims et qui était dans le groupe contre Nice, est, lui aussi, de la partie et débutera même dans la peau d'un titulaire ce premier match de poule.

Une liste française séduisante

Tenante du titre, l’équipe de France U18 peut s’appuyer sur un effectif composé de joueurs ayant évolué en Ligue 1 ou dans les grands championnats européens cette saison. On pense Mathys Tel (Bayern Munich), Eliesse Ben Seghir (Monaco), Désiré Doué (Rennes) ou encore Warren Zaire-Emery (PSG) en plus de Kumbedi et Sarr à l’OL. Après ce premier match contre l’Arabie Saoudite, les Bleuets, vainqueurs du Tournoi à 14 reprises, affronteront le Costa Rica jeudi (17h30) et le Vénézuéla dimanche (17h30).