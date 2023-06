Blanc a perdu 29% de ses matchs avec l’OL en Ligue 1

Arrivé sur le banc de l’OL en octobre dernier, Laurent Blanc a dirigé 28 matchs en Ligue 1. L’entraîneur lyonnais a connu la défaite à huit reprises.

Il y a le bilan sur la phase retour et celui plus global qui englobe les matchs d’avant trêve hivernale. Qu’on prenne l’un ou l’autre, le constat est différent au moment d’analyser l’impact de Laurent Blanc sur le jeu lyonnais depuis son arrivée. Débarqué à l’OL en octobre dernier, l’entraîneur français a d’abord joué les pompiers de service pendant un mois avant de pouvoir, avec plus ou moins de moyens, chercher avant tout à gagner plus qu’à ne pas perdre.

Ça ne s’est malheureusement pas vu sur tous les matchs et la situation a été sensiblement la même entre le moment de son arrivée et cette 38e journée qui s’est jouée samedi. L’OL n’était pas européen en octobre et il ne l’a pas plus été après 28 matchs sous les ordres de Blanc.

Une moyenne de 1,71 point par match

Ce dernier peut avoir des circonstances atténuantes avec des joueurs qu’il n’a pas choisis, des jeunes propulsés sur le devant de la scène et toute autre excuse possible. Néanmoins, certains choix ont surpris plus d’une fois et Laurent Blanc sera forcément attendu au tournant à partir de la mi-août avec cette fois une maitrise de l’effectif et du mercato. Quoi qu’il en soit, avec 37 points pris sur la phase retour, l’OL a carburé, au point d’avoir le troisième total derrière Lens et le PSG. Seulement, le club lyonnais partait de trop loin et finit à cinq longueurs de l’Europe.

Il a également été plombé par des défaites embarrassantes comme face à Strasbourg, Auxerre ou Clermont. Des points lâchés en route qui coutent cher en fin de compte. Avec huit défaites en 28 matchs de Ligue 1 dirigés, Laurent Blanc a perdu 29% de ses matchs contre 25,9 pour Peter Bosz sur l’ensemble de son mandat (48 matchs). Seulement, la moyenne de points pris est bien plus en faveur du Cévenol (1,71) que du Néerlandais (1,58). De quoi laisser espérer quelque chose de positif la saison prochaine ?