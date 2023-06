L’OL finit avec un point de plus que la saison dernière

Avec 62 points, l’OL a pris la 7e place de la Ligue 1. Une petite avancée par rapport à l’exercice précédent mais encore très loin des objectifs dignes d’un club comme Lyon.

En 2015-2016, cela aurait suffit à être européen. A trois points près, l’OL était même en Ligue des champions. C’était une autre époque et en 2023, les 62 points récoltés par le club lyonnais n’ont pas été suffisant dans la quête d’un avenir européen. Pour la deuxième saison de suite, les septuples champions de France ne seront pas en Coupe d’Europe et c’est finalement tout sauf une surprise. Il y a bien eu cette phase retour avec 37 points pris et le deuxième total derrière Lens mais l’OL partait de trop loin pour espérer quelque chose.

Après un dernier exercice qui avait été le pire de l’OL depuis son entrée au Parc OL, les Lyonnais ont à peine fait mieux. Ils finissent avec un petit point de plus (62 contre 61 après le retrait de point la saison dernière) et une place au-dessus (7e contre 8e). On est loin des standards auxquels nous avait habitué de club lyonnais et la troisième absence européenne en quatre saisons n’est que la représentation de ce déclin. L’excuse de l’arrêt du championnat en 2020 peut être mise sur la table mais ne pas jouer la Ligue des champions depuis cette même saison semble être un fait imparable…