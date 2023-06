Ishak Belfodil (ex-OL) en garde à vue pour violences sur sa soeur

Ishak Belfodil, ancien attaquant de l’OL (Photo by KENZO TRIBOUILLARD / AFP)

Ishak Belfodil, international algérien ayant commencé sa carrière à l'Olympique lyonnais, a été placé en garde-à-vue pour violences envers sa sœur.

Ishak Belfodil, attaquant international algérien, a été placé en garde à vue au commissariat d'Elancourt (Yvelines) pour violences sur sa petite sœur âgée de 15 ans, a appris l'AFP lundi de source policière.

Ishak Belfodil, joueur franco-algérien de 31 ans, a été entendu par les enquêteurs après un différend avec sa sœur, qui présentait des traces d'étranglement n'ayant pas nécessité de prise en charge, selon cette même source, confirmant une information du Parisien.

Traces d'étranglement

Le joueur, attaquant du club qatari Al Gharafa SC, compte 19 sélections (2 buts) avec l'Algérie depuis 2013, après avoir évolué dans les sélections de jeunes françaises. Passé par le centre de formation du PSG, il a ensuite changé très souvent de club (12 fois en 13 ans). Il a notamment porté les couleurs de l'Olympique lyonnais entre 2009 et 2012 où certains voyaient lui le possible "futur Benzema" avant d'évoluer dans des formations italiennes et allemandes.

Avec AFP