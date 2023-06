En signant Ibrahima Fall et Moussa Kanté pour renforcer la réserve dans un premier temps, l’OL fait fructifier son partenariat avec le Dakar Sacré-Cœur. Une aventure qui a amené six joueurs entre Rhône et Saône.

À défaut de se faire dans l’équipe première, le mercato estival de l’OL se joue au moins au niveau de la réserve. Depuis l’ouverture du marché des transferts, le club lyonnais compte déjà trois signatures pour renforcer le groupe de Pro 2 à partir de la rentrée. Mahamadou Diawara avait montré la voie en fin de semaine dernière avec un premier contrat pro signé entre Rhône et Saône plutôt que du côté du PSG. Le milieu ne sera pas la seule nouvelle tête présente dans l’effectif de Gueïda Fofana au moment de la reprise estivale début juillet. Mardi, l’OL a annoncé les signatures de deux nouveaux joueurs pour évoluer National 3.

Après un stage concluant au mois d’avril, Ibrahima Fall et Moussa Kanté se sont respectivement engagés jusqu’en 2026 et 2025 avec les Rhodaniens. Un grand saut vers le football européen pour les deux Sénégalais et qui renforce encore un peu plus le partenariat avec le Dakar Sacré-Cœur. Si la suite à donner dans ces partenariats est encore flou pour le futur avec l’arrivée d’Eagle Football, l’OL a au moins eu le mérite de faire fructifier cet échange, en particulier avec son homologue sénégalais.

Ndiaye enfin le symbole d'un partenariat fructueux en pro ?

Avec onze partenaires à l’international, l’OL a largement développé son réseau et implanter sa méthodologie aux quatre coins du monde, mais la relation avec le DSC est celle qui aboutit sur le plus d’échanges sportifs et humains. Achraf Laaziri est bien sorti du FUS Rabat, mais avec les signatures de Fall et Kanté, le Dakar Sacré-Cœur porte aujourd’hui à six le nombre d’éléments passés par le club sénégalais et ayant terminé leur formation à l’OL. On ne va pas se mentir, cela ne s’est pas encore traduit par une vraie réussite sportive chez les professionnels, du moins entre Rhône et Saône.

Le grand jour sera-t-il pour la saison à venir ? Grâce à son prêt concluant à Bastia, Abdoulaye Ndiaye a séduit aussi bien en France et en Europe qu’à l’OL. En cas de départ de Castello Lukeba, l’international U21 sénégalais, qui a souhaité la bienvenue à Fall et Kanté sur ses réseaux sociaux, pourrait bien connaitre une promotion au sein du groupe de Laurent Blanc et intégrer la rotation défensive. Une première qui aurait de quoi rendre fier le Dakar Sacré-Cœur.

Les partenariats, une stratégie qui plait à Eagle Football ?

Prolongé pour trois saisons en 2021, le partenariat entre l’OL et le club sénégalais a avant tout servi à faire de la post-formation avec Celestino Iala ou encore Pathé Mboup, qui ont déjà participé à quelques entraînements sous Laurent Blanc. L’idée est d’aujourd’hui voir cette force formatrice avoir des répercussions sur l’avenir sportif lyonnais.

En attendant de savoir ce que deviendront ces partenariats internationaux avec l’intégration de l’OL Groupe dans Eagle Football, la stratégie mise en place aurait de quoi séduire la nouvelle direction. Quadriller les différents continents et pouvoir mettre la main sur de futurs joueurs talentueux à un moindre coût. Chose qui ne s’est pas encore traduite depuis la première arrivée d’Ousseynou Ndiaye en 2017.