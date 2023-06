Mercato - OL : Leipzig voudrait recruter Lukeba

Après Chelsea, Leipzig serait un nouveau prétendant pour accueillir Lukeba cet été. Le club allemand préparerait une offre pour le défenseur lyonnais.

Alors que l'OL a besoin de liquidités, Castello Lukeba semble être l'un des départs les plus probables du côté de Lyon. L'international espoir va disputer l'Euro en Roumanie et Géorgie cet été, et est déjà très convoité par de grands clubs européens. Le défenseur de 20 ans a réalisé sa première saison pleine en jouant 38 matchs. L'OL a besoin de 60 millions pour passer sans encombre devant la DNCG et ne devrait pas retenir son joueur en cas d'offre intéressante.

Selon l'Equipe, Leipzig aurait d'ores et déjà prévu une offensive pour le jeune Lyonnais. Les Allemands vont perdre Gvardiol, en partance pour l'Angleterre, et Diallo qui retourne à Paris. Pour renforcer sa défense, le RasenBallsport aurait entamé des discussions pour convaincre l'OL de laisser partir Castello Lukeba. La qualification en Ligue des Champions de Marco Rose devrait être un argument de taille pour attirer le Gone. Leipzig souhaiterait formuler une offre de 25 millions au club Johnt Textor. Une proposition bien loin des 40 millions proposés par Chelsea, l'été dernier.