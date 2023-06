Vainqueur de la Cavigal Cup la semaine dernière, les U14 de l’OL ont remis ça à Toulouse. Les jeunes Lyonnais ont remporté le tournoi de l’UJS Toulouse après l’avoir emporté contre Nantes (0-2).

1 + 1 qui font deux pour les U14 de l’OL. Avant de refermer le chapitre de cette saison 2022-2023, les jeunes pousses lyonnaises ont profité des tournois de fin de saison pour s’offrir des succès de choix. Vainqueurs de la Cavigal Cup à Nice le week-end dernier, les U14 ont remis ça ce week-end, du côté de Toulouse cette fois-ci. Engagé dans l’Elite Cup de l’UJS Toulouse, l’OL a inscrit son nom au palmarès du tournoi dimanche après avoir pris le meilleur sur Nantes en finale (2-0).

Dans ce week-end toulousain, les joueurs de Nicolas Jars ont d’abord fini la phase de poule invaincus avec quatre victoires et deux nuls contre Bordeaux et Toulouse (0-0). Le passage à la phase finale a réservé Clermont aux jeunes Lyonnais qui ont validé leur ticket pour le dernier carré grâce à un unique but de Nechab. Vainqueur 2-0 de Nice en demies, l’OL a remis ça en finale contre Nantes (2-0). De quoi offrir à la génération 2009 un deuxième trophée de vainqueur en deux semaines.