Mercato - OL : l'AC Milan entre dans la danse pour Skhiri

Annoncé favori pour récupérer Ellyes Skhiri, l'OL devrait faire face à la concurrence de l'AC Milan qui s'intéresse au joueur.

Le dossier Ellyes Skhiri n'a pas fini de faire parler entre Rhône et Saône. L'international tunisien est annoncé du côté de Lyon depuis plusieurs mois. En fin de contrat avec Cologne, le milieu de terrain de 28 ans sera libre le 1er juillet prochain. Les négociations sont donc de mises pour l'ancien Montpelliérain et ses conseillers. Après l'OL et Séville, c'est l'AC Milan qui aurait entamé des discussions. Selon Tuttomercatoweb.com, Ellyes Skhiri disposerait d'une offre de trois ans de contrat, plus une année en bonus, avec un salaire annuel de deux millions d'euros annuel.

Skhiri veut prendre le temps

Ellyes Skhiri semble vouloir prendre son temps afin de prendre la meilleure décision pour sa carrière. À la différence de l'OL, l'AC Milan participera à la Ligue des Champions la saison prochaine, ce qui pourrait faire la différence pour convaincre l'ancien joueur de Cologne. Un temps en pôle pour accueillir le Tunisien, l'OL est peut-être en train de se faire dépasser sur le fil. Laurent Blanc souhaite toujours la venue d'une sentinelle d'expérience. L'arrivée de Matthieu Louis-Jean à la tête de la cellule de recrutement pourrait faire décanter la situation dans les prochains jours.