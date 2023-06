Dans le viseur de l’OL depuis cet hiver, Ellyes Skhiri ne serait pas contre rejoindre le club lyonnais cet été. Seulement, le milieu tunisien est convoité et souhaiterait évaluer la meilleure proposition.

L’OL nous avait trop bien habitué l’été dernier. Déjà sans Coupe d’Europe, le club lyonnais avait pris le taureau par les cornes et s’était montré actif dès l’ouverture du marché des transferts. Avec la corde sensible (et quelques moyens financiers), les dirigeants avaient réussi à faire revenir Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso dès la mi-juin. Johann Lepenant avait lui suivi à quelques jours près.

Cette anticipation n’a pas forcément porté ses fruits sur les résultats sportifs avec une nouvelle saison sans Europe. Seulement, cet été n’est pas celui du coup d’avance pour l’OL. Le remue-ménage en interne laisse de gros points d’interrogation et même la stratégie sportive définie par Laurent Blanc et John Textor est pour le moment au point mort. Ce n’est pourtant pas faute de voir des rumeurs et intérêts fleurir ces derniers jours, notamment dans la recherche d’un milieu de terrain défensif.

Courtisé un peu partout en Europe

Si la piste Kondogbia est étudiée, celle qui serait la plus chaude aujourd’hui concerne Ellyes Skhiri. Le milieu de terrain est désormais libre depuis son départ de Cologne et représentant une piste de longue haleine. Laurent Blanc l’avait déjà validé durant l’hiver avant que les choix des uns et des autres empêchent une issue heureuse.

Qu’en sera-t-il cet été ? Comme dit récemment, l’OL n’a pas abandonné l’idée d’une arrivée de Skhiri et serait même en pole d’après le journaliste Rudy Galetti. Tous les feux au vert donc ? Il va falloir patienter puisque le Tunisien est courtisé à travers l’Europe et a montré durant l’hiver que son choix serait réfléchi. Libre, il étudie les propositions et souhaite prendre la meilleure décision. L’OL va donc devoir se montrer patient.