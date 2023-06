Passé à l’OL entre 2011 et 2015, Mouhamadou Dabo a connu le dernier titre lyonnais en 2012. Onze ans après, le latéral se souvient de cette époque faste, lui l’ancien Stéphanois.

À 36 ans, Mouhamadou Dabo est déjà un retraité depuis quatre ans. En 2019, à seulement 33 ans, le latéral droit avait fait le choix de stopper sa carrière après quatre saisons à Caen. Depuis, le Franco-Sénégalais a bien avancé dans sa vie de jeune retraité, ayant lancé une start-up dans l’écologie et continuant à travailler avec l’OL dans le cadre du partenariat avec le Dakar Sacré-Cœur.

Malgré son passé de joueur stéphanois, Dabo est presque devenu un Lyonnais à part entière. Il faut dire que ses quatre saisons entre Rhône et Saône lui ont apporté un certain bonheur professionnel. "Quand l’OL a voulu m’enrôler, c’était une grande opportunité. J’ai été intégré tout de suite, à Lyon, en venant de Saint-Etienne, assure-t-il dans les colonnes du Progrès. Les matches de Coupe d’Europe, le 7-1 à Zagreb, c’était grand. Je me souviens des discussions avec le président Jean-Michel Aulas. Il a fait des choses extraordinaires, il allait vers l’avant. C’est toujours un bonheur de retrouver ce club et de collaborer."

"Lisandro était un compétiteur impressionnant"

Aperçu en fin de saison au centre d’entraîneur et échanger avec Alexandre Lacazette ou encore Dejan Lovren, Mouhamadou Dabo (91 matchs) s’est rappelé les bons souvenirs à l’OL avec notamment la Coupe de France 2012 remportée contre Quevilly. Le dernier titre lyonnais à ce jour… Bien que remplaçant derrière Anthony Reveillère, l’ancien du FC Séville "repense souvent à cette coupe de France 2012. Je suis allé voir le musée de l’OL, tout y est, c’est émouvant. Lisandro était un compétiteur impressionnant. Il m’a marqué. Et puis il y avait mon ami Bafétimbi Gomis qui est toujours resté debout malgré les obstacles. J’ai adoré cette période."

Comme Mouhamadou Dabo, les supporters lyonnais sont nostalgiques de cette époque et souhaiteraient ne plus vivre dans le passé.