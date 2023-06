OL - Académie : retour sur la saison des U19

À l'instar de leurs aînés, la saison des U19 n'a pas été facile en championnat et en coupe. Retour sur l'année des hommes d'Eric Hély.

Après un exercice 2021-2022 réussi, l'OL avait à cœur de conserver sa dynamique avec la catégorie U19. Eric Hély restait sur une première place dans la poule du championnat de France et une victoire en Coupe Gambardella. La saison va prendre une tout autre tournure pour l'ancien coach sochalien et ses joueurs. Les Lyonnais débutent mal. Lors des trois premières journées, l'OL ne récolte qu'un seul point après une défaite à Nancy (3-0), un nul face à Troyes (2-2) et un nouveau revers contre Auxerre (4-2). Un peu plus tard, les Gones parviennent à enchaîner les matchs sans perdre, avec près de quatre mois d'invincibilité. Trop fragiles à l'extérieur en championnat, ils ne parviendront jamais à enchaîner pour se replacer dans la course aux premières places.

Déception en Gambardella

La coupe Gambardella est joué par les U18, majoritaires dans le groupe U19 d'Eric Hély. Tenants du titre, les Lyonnais démarrent solidement la compétition en se débarrassant de Louhans-Cuisaux (0-4) et Nîmes (1-0). Difficilement, ils accèdent aux 1/8e de finales après une victoire contre Linas-Montlhery (1-2). L'OL parvient ensuite à se défaire de Metz (3-1) avant de se faire éliminer par Pau juste avant le dernier carré (1-1, 4-3 t.a.b). Une défaite au goût amer face à une équipe évoluant en Régional-1.

Les U19 en statistiques

Cette saison, les U19 ont disputé 31 matchs toutes compétitions confondues. C'est Lilian Coponat qui en a joué le plus puisqu'il a participé à toutes les rencontres et a été titularisé 28 fois. Le meilleur buteur de l'équipe est Thiema Gueye avec 13 buts en 27 matchs. L'attaquant lyonnais est aussi le premier au classement des passes décisives, à égalité avec Romain Perret et ses 8 assists.