Barcola, Lacazette, Lopes... les tops de la saison de l'OL

La saison de l'OL a pris fin, samedi dernier à Nice, sur une nouvelle défaite. Certains joueurs lyonnais ont su tirer leur épingle du jeu lors d'un exercice 2022-2023 raté. Retrouvez les trois tops de la rédaction d'Olympique-et-Lyonnais et Nicolas Puydebois.

Anthony Lopes

Ça avait pourtant si mal commencé. Début août, lors de la première journée de Ligue 1 face à Ajaccio, Anthony Lopes est expulsé pour une sortie non maitrisée sur Mounaïm El-Idrissy. Une intervention dangereuse, qui ravive les débats quant à légitimité de son statut de numéro 1 incontesté dans les buts de l'OL. Le gardien portugais est alors suspendu pour une durée de trois matchs avant de revenir pour une victoire au Parc OL face à Angers (5-0). Après un début de saison réussi, son équipe sombre, mais pas lui. Lors de la série de six matchs sans victoire de l'OL, entre début septembre et mi-octobre, le portier lyonnais sera un des seuls à surnager. Ses performances, face au PSG et Lens, empêcheront à Lyon de subir des défaites plus sévères.

Au retour de la Coupe du monde, l'OL va mieux et les résultats, bien que toujours irréguliers, sont plutôt positifs. Les hommes de Laurent Blanc sont toujours aussi fragiles défensivement, mais cette fois, les arrêts d'Anthony Lopes rapportent des points. Auteur de bons matchs, le natif de Givors réalise des parades décisives, notamment face à Nantes (0-0) et Ajaccio (1-2). Cette série de bons matchs est interrompue par une blessure au doigt, en mars. Son retour est marqué par une performance XXL au Parc des Princes où il gardera sa cage inviolée. Anthony Lopes ne redescendra pas de son nuage et enchaînera jusqu'à la fin de saison, permettant à son équipe d'espérer accrocher les places européennes.

"Il est décrié alors que c'est un grand gardien et il a fait des grandes performances. Les gens sont durs avec Anthony Lopes, a regretté Nicolas Puydebois sur le plateau de Tant qu’il y aura des Gones. Selon moi, il fait parfois des arrêts spectaculaires alors qu'il a la qualité pour garder les ballons, mais il est performant ! Cette année, en plus de faire les arrêts qu'il doit faire, il fait des arrêts décisifs." Nommé parmi les meilleurs gardiens du championnat, Anthony Lopes a sans doute réalisé une de ses meilleures saisons depuis ses débuts en 2012.

Bradley Barcola

Et si Karl Toko Ekambi ne s'était pas emporté après sa sortie à l'heure de jeu face à Strasbourg en janvier dernier ? Après cet excès d'humeur, l'international camerounais a pris la direction de Rennes pour un prêt jusqu'à la fin de la saison. Une semaine plus tard, l'OL accueille Chambéry pour les 1/16 de finale de Coupe de France. Alors qu'il avait déjà marqué face à Metz au tour précédent, Bradley Barcola se montre à nouveau très percutant sur l'aile gauche de l'attaque lyonnaise. Un temps annoncé sur le départ, en prêt, l'ancien joueur des Buers saisit l'opportunité et ne quittera plus le onze de Laurent Blanc.

Son profil d'ailier rapide, longtemps convoité au club, séduit le staff lyonnais. En février, à Troyes, il ouvre son compteur en Ligue 1 et enchaîne les bonnes performances. Le jeune Gone s'offre même un but de prestige à Paris et une complicité d'exception avec son capitaine, Alexandre Lacazette. Cette connexion portera l'attaque lyonnaise jusqu'à la fin du championnat. "Il m'a complètement fait changer d'avis sur qui il est et qui il pouvait être, s'est réjoui notre consultant. Aujourd'hui, il mérite ce qu'il lui arrive. Il a étincelé la deuxième partie de saison. Il faudra confirmer la saison prochaine."

Nommé parmi les meilleurs espoirs du championnat lors de la cérémonie des trophées UNFP, l'international espoir fini la saison avec sept buts et neuf passes décisives toutes compétitions confondues. Les débuts de Bradley Barcola font saliver à l'aube d'une saison avec un tout autre statut pour lui, à l'OL.

Alexandre Lacazette

Quel retour ! Alexandre Lacazette est revenu dans son club formateur cinq ans après l'avoir quitté. L'attaquant lyonnais n'a pas eu de phase d'adaptation puisqu'il a marqué deux buts pour ses deux premiers matchs de Ligue 1, cette saison. Le capitaine de l'OL a montré son tempérament sur le terrain, mais aussi en dehors. En octobre, alors que son équipe enchaîne un cinquième match sans victoire, l'international français charge Peter Bosz. "Est-ce que la philosophie du coach passe ? Personnellement, c'est clair, je sais ce qu'il veut, avait déclaré Lacazette au micro d'Amazon. Je ne peux pas parler au nom de chaque joueur. En tout cas, quand on regarde le match ce soir, je ne pense pas que tout soit clair pour tout le monde, c'est ça qui est dommage." Quelques jours plus tard, le tacticien hollandais est démis de ses fonctions et laisse sa place à Laurent Blanc.

Les turbulences de la saison lyonnaise n'ont pas affecté la cadence du buteur guadeloupéen. Malgré une blessure à la cuisse début février, le numéro 10 de l'OL n'a fini qu'à un petit but de son record personnel en Ligue 1. Il termine d'ailleurs avec 19 buts d'avance sur son dauphin au classement des buteurs du club rhodanien. "Sur la première partie de saison, j'ai trouvé sa communication non verbale désastreuse pour un capitaine, se souvient Nicolas Puydebois. Je n'ai pas trouvé en lui, le leader que j'attendais, mais il marquait des buts. Sur cette fin de saison, c'est devenu le capitaine de l'OL. Il fait une saison exceptionnelle, et en plus de ça il emmène ses coéquipiers et est positif avec eux."

Une saison presque parfaite pour Lacazette. Seul bémol, le pénalty manqué à Clermont qui aurait pu maintenir l'OL dans la course à l'Europe jusqu'à la fin. L'espoir de décrocher une cinquième place aura trop souvent reposé sur les épaules du capitaine lyonnais.