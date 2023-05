Lopes (OL) a réalisé son 7e clean-sheet de la saison en Ligue 1

Anthony Lopes lors de PSG – OL (Photo by STEPHANE DE SAKUTIN / AFP)

Lyon est parvenu à garder sa cage inviolée face à Reims (3-0). C'est le 116e clean sheet de la carrière d'Anthony Lopes en Ligue 1.

Dans l’ambiance électrique du Parc OL, les joueurs de Laurent Blanc ont livré une performance aboutie face à Reims samedi (3-0). Les Lyonnais ont inscrit trois buts, mais ont aussi réalisé le huitième clean sheet de la saison. Pourtant, l'OL a dû composer avec les absences de Dejan Lovren et Sinaly Diomandé, titulaires habituels aux côtés de Castello Lukeba. Jérôme Boateng a donc été titularisé pour la première fois depuis la défaite face à l'Olympique de Marseille, début novembre.

7 clean-sheets en Ligue 1 sous Blanc

Samedi, l'OL a réalisé son premier clean-sheet depuis la victoire au Parc des Princes, début avril. Anthony Lopes a pu savourer le dernier match à domicile de la saison en gardant sa cage inviolée pour la 116e fois de sa carrière. Il revient à seulement une longueur de Fabien Barthez.

Depuis la passation de pouvoir entre Peter Bosz et Laurent Blanc, le nombre de clean-sheet par match a largement augmenté (1 clean sheet en dix matchs (10%) sous Peter Bosz contre 7 sur 27 matchs (26%) sous Laurent Blanc). Cependant, le nombre de buts par match n'a pas évolué, restant à environ 1,2 but encaissé par match. L'OL ayant la huitième défense de Ligue 1, la nouvelle direction sait d'ores et déjà sur quoi axer une partie de son recrutement.