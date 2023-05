OL - Montpellier : Tolisso manquera son 1er match depuis février

Bamba Dieng (Lorient) et Corentin Tolisso (OL) (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Suspendu pour la réception de Montpellier dimanche (17h05), Corentin Tolisso ratera son premier match avec l'OL depuis le 25 février à Angers.

Revenu l'été dernier à Lyon, Corentin Tolisso est sous courant alternatif cette saison, même si on peine à revoir le joueur champion du monde 2018 et celui qui a brillé sous le maillot rhodanien lors de son premier passage. Mais si on pouvait craindre que ses blessures refassent surface, ce n'est pas totalement le cas puisque le joueur de 28 ans a disputé 30 rencontres toutes compétitions jusqu'ici.

Il a tout de même été touché par une lésion à la cuisse gauche, ce qui l'a écarté des terrains avant la Coupe du monde entre octobre et novembre.

Il a joué 20 des 23 matchs de l'OL depuis le Mondial

Depuis, le milieu de terrain a pris part à 20 des 23 parties de l'OL. Dimanche, il sera toutefois absent. Suspendu pour une accumulation de cartons jaunes, Tolisso manquera la réception de Montpellier pour la 34e journée de Ligue 1.

Il s'agit de son premier match manqué depuis le 25 février et le déplacement à Angers (1-3). Il a entamé sept des huit dernières affiches de championnat comme titulaire, jouant 90 minutes sur les quatre plus récentes.