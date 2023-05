D1 - OL : une enveloppe de 7 millions d'euros de la FFF

(Photo by Philippe LOPEZ / AFP)

La Fédération Française de Football a annoncé que pour la saison prochaine, 7 millions d'euros seront octroyés à la D1 féminine afin de permettre son développement.

Mercredi dernier, la Fédération Française de Football (FFF) a informé que pour la saison suivante, une enveloppe de 7 millions d'euros serait allouée au championnat de première division féminine. Cette somme pour la saison 2023-2024 évolue de plus de 4 à 5 millions en comparaison aux sommes mises en place auparavant. Cette enveloppe sera repartie de quatre manières : 4,2 millions seront destinés à la Licence Club, 1,3 million à l'arbitrage (favoriser sa professionnalisation), 1,2 million pour la création de centres de formation et enfin 600 000 euros iront pour les animations et l'organisation. Dans son communiqué, la FFF a aussi indiqué que l'appel d'offre pour les droits TV de 2023 à 2027 était toujours en cours.

Instauration de play-offs

C'est Jean-Michel Aulas lui-même qui l'avait indiqué, dès la saison prochaine, la D1 féminine se clôturera par des matches de play-offs. Ce tournoi permettra de déterminer l'équipe championne et les trois clubs qualifiés en Ligue des Champions. Pour cela, le 12 mai 2024 se joueront les demi-finales, et le 19 mai aura lieu la finale. Enfin, la petite finale se jouera le 18 mai pour permettre de connaître le troisième club reversé en Coupe d'Europe.