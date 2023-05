Ligue 1 : avant d'affronter l'OL, Montpellier cartonne

Lacazette (OL) et Souquet (Montpellier) (Photo by Sylvain THOMAS / AFP)

Dimanche prochain, Montpellier se rendra à Décines pour défier l'OL à 17h05. Le MHSC est actuellement dans une excellente dynamique, avec entre autres, deux victoires contre Rennes et Monaco.

Un temps en difficulté en championnat et possiblement concerné par la course au maintien, Montpellier s'est bien redressé, notamment sous la coupe de Michel Der Zakarian, arrivé début février. Cela s'est vu durant les deux dernières rencontres que le MHSC a gagnées, respectivement face à Rennes (1-0 en infériorité numérique) et Monaco (0-4).

6 victoires en 10 matchs

En grande forme, les Montpelliérains ont remporté six de leurs dix dernières affiches, avec en plus deux matchs nuls contre Marseille (1-1) et Lens (1-1), que l'on retrouve aujourd'hui sur le podium. Mais les Héraultais ne sont pas non plus infaillibles, en témoignent les deux revers concédés face à Toulouse (1-2) et Lille (2-1) récemment.

Actuellement 12es avec 43 points, les hommes de Der Zakarian ont envie d'aller chercher la première partie de tableau, et donc pour cela d'acquérir des victoires, notamment sur le terrain de l'OL dimanche (17h05). Pour ce déplacement, Montpellier sera privé de Téji Savanier et Boubakar Kouyaté, tous les deux suspendus. De l'autre côté, l'Olympique lyonnais fera sans Castello Lukeba et Corentin Tolisso.