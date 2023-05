(Photo by Valery HACHE / AFP)

Dimanche, Montpellier fera sans Savanier et Kouyaté pour le déplacement à Lyon à l'occasion de la 34e journée du Ligue 1.

Pour la rencontre opposant l’Olympique lyonnais au Montpellier Hérault SC (dimanche 17 h 05), de nombreux joueurs de part et d’autre seront suspendus. Côté OL, Laurent Blanc fera sans Corentin Tolisso qui a accumulé trop de cartons jaunes et sans Castello Lukeba qui a reçu deux avertissements face à Strasbourg. Cependant, les Montpelliérains et leur coach Michel Der Zakarian seront également diminués. Les Héraultais feront sans deux de leurs titulaires.

Savanier a pris trois matchs après une semelle contre Rennes

Le milieu de terrain Téji Savanier ne fera pas le voyage à Décines pour affronter l'OL. Lors d'une rencontre du MHSC face au Stade Rennais il y a deux journées, le capitaine montpelliérain a essuyé sa semelle sur un joueur adverse. L'arbitre n'a pas réfléchi, carton rouge pour Savanier. Résultat, la LFP l'a sanctionné de 3 matches. Il n'a pas pris part au duel contre Monaco et manquera aussi le déplacement à Lyon et la réception de Lorient. Son coéquipier Boubakar Kouyaté ne sera pas de la partie lui aussi. Le défenseur central a écopé de trois cartons jaunes sur ces dix derniers matches. La même sanction que Corentin Tolisso lui a donc été infligée...