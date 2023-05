OL - Médias : Julien Bard (Art Up) invité de TKYDG mardi

Week prolongé oblige, votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" est déplacée à mardi 18h. Pour ce nouveau numéro, l’équipe de TKYDG recevra Julien Bard, artiste au sein du collectif Art Up.

Comme les joueurs de l’OL, l’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" ne sera pas sur le pont en ce lundi 1er mai mais ne fait pas pour autant relâche cette semaine. En raison de ce jour férié, votre émission hebdomadaire a été déplacée à ce mardi 2 mai, toujours à partir de 18h. Razik Brikh et notre consultant Nicolas Puydebois seront accompagnés cette semaine par Julien Bard pendant un peu plus d’heure. Le street artiste lyonnais fait partie du collectif Art Up qui a notamment réalisé la fresque de Karim Benzema sur l’un des immeubles de Bron afin de fêter le Ballon d’Or du Madrilène.

Sur le plateau de TKYDG, il sera question de la victoire de l’OL à Strasbourg vendredi dernier (1-2) mais aussi du sprint final qui se dessine à cinq journées de la fin. Ce nouveau rendez-vous consacré à l'OL sera à suivre en direct à partir de 18 heures sur nos plateformes Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion et LyonPlay.