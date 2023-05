Après une trentaine d'années passées à l'Olympique lyonnais, Armand Garrido a expliqué comment l'OL était un "précurseur" dans la formation de ses jeunes joueurs.

L'été dernier, Armand Garrido est devenu le coordinateur technique du FC Bourgoin-Jailleu après avoir passé 30 ans à l'Olympique lyonnais. Toutefois, durant les années 90 et le début des années 2000, l'ancien formateur du club rhodanien a vu passer les plus grands noms du football. Évidemment, le nom de "Garrido" revient souvent aux côtés de celui de "Benzema". En novembre dernier, sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones", l'homme de 67 ans n'avait pas caché sa fierté au sujet du nouveau Ballon d'Or.

"Il y a toujours eu une volonté de former"

De 1989 à 2019, Armand Garrido a vu de l'intérieur l'évolution de l'Olympique lyonnais et notamment de son académie. Cependant, le coordinateur technique de Bourgoin-Jailleux, a expliqué avoir directement remarqué l'avance sur son temps que le club lyonnais avait sur les autres en France et en Europe. Dans un entretien accordé à Formation Football Club, l'ex-éducateur de l'OL est revenu sur la précocité qu'avaient les Gones. "Tout d'abord, la mise en avant de la formation lyonnaise n’est pas quelque chose de récent. J’ai passé 30 années au club et c’était déjà un club avancé dans la formation dès mes débuts, a précisé l'ancien formateur lyonnais. Il faut dire que sortir quelques bons joueurs est une histoire de chance. Moi qui ai connu mes premières générations avec Ludovic Giuly par exemple, il a été l’un des premiers joueurs qui a permis au club d’avoir un retour financier et ça, grâce à un président qui a eu cette volonté de soutenir ce travail de formation, poursuit Armand Garrido. De plus, il y a toujours eu une volonté de former, même avant Jean-Michel Aulas. Il y a presque toujours eu une section sport étude, un internat et qui avait fait beaucoup de choses pour mettre en place ce système de développement des jeunes. Lyon est précurseur en termes de formation."