L'OL arrive même à renverser le cours d'un match à l'extérieur

Castello Lukeba et Henrique lors de Strasbourg – OL (Photo by Frederick FLORIN / AFP)

Ayant rapidement été mené au score vendredi, l’OL a réussi à inverser la situation contre Strasbourg. Les Lyonnais n’avaient plus réussi cet exploit depuis le 16 mai 2021 à Nîmes.

En voyant Habib Diallo prendre le meilleur sur Castello Lukeba et Morgan Sanson devancer Anthony Lopes, on s’est dit que la soirée de vendredi allait peut-être être longue pour l’OL en Alsace. Menés au score après seulement un quart d’heure de jeu, les Lyonnais auraient pu avoir la tête sous l’eau après la défaite cruelle contre l’OM à la dernière seconde. On ne peut pas dire que les hommes de Laurent Blanc aient réussi la partition parfaite contre Strasbourg, mais ils ont au moins eu le mérite de faire preuve de caractère. Une victoire "dans la difficulté" comme l’ont souligné Bradley Barcola et Anthony Lopes, mais bonne pour la confiance collective.

En renversant le cours du match, l’OL a une nouvelle fois réussi à prendre les trois points après avoir subi l’ouverture du score. Contre Rennes, il y a deux semaines, les Lyonnais avaient mis un terme à plus d’un an d’échecs dans l’exercice. À Strasbourg, ils ont réussi un exploit qu’ils n’avaient plus réussi depuis deux ans loin de leurs bases. Il fallait remonter au 16 mai 2021 et un déplacement à Nîmes pour voir une victoire après avoir pris le premier but du match… Une petite satisfaction qui montre aussi que l’OL est plus à l’aise cette saison loin de Décines.