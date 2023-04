Au soir de la 33e journée de Ligue 1, le statu quo est de mise dans la course à la 5e place. Zoom sur les calendriers de l’OL, Lille et Rennes à cinq journées de la fin.

L’OL avait bien tenté de mettre la pression sur Lille et Rennes. En allant s’imposer (1-2) à Strasbourg vendredi, les Lyonnais espéraient un faux-pas de leurs concurrents directs à la 5e place. Seulement, Lillois comme Rennes n’ont pas failli comme ce fut le cas des Lyonnais lors de la journée précédente contre l’OL. Au soir de la 33e journée de Ligue 1, l’OL pointe toujours à trois points de la sixième place et six de la cinquième. C’est le statu quo dans cette course quand bien même le LOSC peut même se mettre à rêver de la 4e place.

Avec la défaite de Monaco à Montpellier dimanche, les Dogues ne sont plus qu’à deux points de la Ligue Europa. A Lyon, le revers contre Marseille peut laisser encore plus de regrets. Néanmoins, l’heure n’est plus à regarder dans le rétro mais bien vers l’avant. Avec cinq journées à jouer et 15 points à distribuer, l’espoir est toujours présent chez les Lyonnais même si la tâche s’annonce difficile. Pourtant, sur le papier, les Lyonnais peuvent avoir encore leur destin entre les mains avec trois réceptions au Parc OL contre seulement deux pour Lille et Rennes. Bien plus à l’aise à l’extérieur depuis le début de l’année, est-ce finalement une bonne chose pour l’OL ? Pas sûr…

Le calendrier de Lille : Reims (ext) Monaco (ext) Marseille (dom) Nantes (dom) Troyes (ext)

Le calendrier de Rennes : Nice (ext) Troyes (dom) Ajaccio (ext) Monaco (dom) Brest (ext)

Le calendrier de l’OL : Montpellier (dom) Clermont (ext) Monaco (dom) Reims (dom) Nice (ext)