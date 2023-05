Samedi face à Almeria, Karim Benzema est devenu le 4e buteur le plus prolifique de l'histoire de la Liga. Il en est désormais à 236 buts dans la compétition.

Le Ballon d'Or 2022 ne cesse plus de faire tomber les records... Ce week-end encore, Karim Benzema a dépassé Hugo Sánchez (234) pour devenir le 4e meilleur buteur de l'histoire du championnat espagnol (236). Avant la rencontre face à Almeria dans le cadre de la 32e journée de Liga, Benzema comptait un but de retard sur la légende mexicaine. Finalement, l'ancien de l'Olympique lyonnais s'est offert un triplé pour à la fois égaler, dépasser et distancer l'ex-buteur de l'Atlético et du Real Madrid. Seulement une mi-temps (5e, 17e, 42e) a été nécessaire au "Nueve" pour inscrire ce coup du chapeau.

Cap sur Telmo Zarra

Évidemment, le numéro neuf du Real Madrid ne souhaite pas s'arrêter là. L'icône basque, Telmo Zarra est à seulement 15 unités (251) du compteur de Benzema. Cependant, les prochains paliers semblent difficiles à atteindre. Son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo a réussi à trouver les filets adverses 311 fois au cours de sa carrière en Liga. Enfin, que dire de Lionel Messi et ses 474 buts en championnat espagnol. L'Argentin est pour l'instant l'attaquant le plus prolifique dans la compétition. Malgré tout, le Brondilland continue son petit bonhomme de chemin dans la capitale madrilène et les records devraient continuer de venir à lui s'il maintient sa régularité au haut-niveau.