OL : 5 matches avant le clap de fin

Les joueurs de l’OL célèbrent leur victoire à Angers en février 2023 (Photo by JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP)

Pour l'Olympique lyonnais, la saison s'achèvera d'ici à 5 matchs. La formation de Laurent Blanc accueillera trois fois et voyagera à deux reprises.

Ça y est, la longue saison de Ligue 1 2022-2023 arrive à son terme. Depuis 33 journées, l'Olympique lyonnais et les 19 autres clubs du championnat bataillent pour atteindre leurs objectifs respectifs. À l'OL, cette nouvelle saison, comme la précédente, n'aura pas été simple avec des hauts et des bas, mais surtout des bas... Seulement, avant ça, les hommes de Laurent Blanc ont encore l'espoir de se qualifier pour une Coupe d'Europe la saison prochaine. Pour cela, ils devront engranger un maximum de points sur leurs derniers matchs et il n'y aura pas de droit à l'erreur. En outre, il reste 5 matches à disputer avant de partir en vacances.

Dernière ligne droite

À environ un mois de refermer le rideau, le Parc OL ne recevra plus que 3 fois l'Olympique lyonnais cette saison (Montpellier, Monaco, Reims). De plus, les Gones vont effectuer 2 déplacements, dont le dernier match de l'année face à Nice dans le cadre de la 38e journée (l'autre affiche est contre Clermont).

Le calendrier :

34e journée : OL - Montpellier : 7 mai (17 h 05)

35e journée : Clermont - OL : 14 mai (13 h 00)

36e journée : OL - Monaco : 19 mai (21 h 00)

37e journée : OL - Reims : 27 mai (21 h 00)

38e journée : Nice - OL : 3 juin (21 h 00)