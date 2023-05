Mercredi, 8 joueurs et joueuses de l'OL dont Rayan Cherki, Maxence Caqueret ou Amel Majri seront en séance de dédicaces dans l'après-midi.

Après Alexandre Lacazette, il y a deux semaines, c'est au tour de Rayan Cherki, Amel Majri, Bradley Barcola et Selma Bacha d'aller à la rencontre de leurs supporters. Le mercredi 3 mai, les 4 joueurs et joueuses de l'Olympique lyonnais seront en séances dédicaces au Décathlon de Bron à partir de 14 heures. Mais ce n'est pas tout. Plus tard dans la journée, Maxence Caqueret, Melvine Malard, Sinaly Diomandé et Christiane Endler seront, eux aussi, en séance de dédicaces. Pour aller voir ces derniers, vous devrez vous rendre à l'Intersport de Saint-Priest entre 17 heures à 18 heures.

À Bron, il faut vite réserver !

Concernant le groupe de Rayan Cherki ou encore Amel Majri, ce sont les premiers arrivés qui seront les premiers servis. En effet, une jauge de 300 personnes a été mise en place par le centre commercial. L'évènement qui débute à 14 heures, durera une heure. De quoi laisser le temps aux 300 inscrits de faire signer des autographes et prendre un bon nombre de photos et vidéos. Pour tenter de réserver une ou plusieurs places, cliquez sur ce lien. En ce qui concerne la rencontre à Saint-Priest avec Maxence Caqueret et ses camarades, aucune autre information n'a encore été communiquée.