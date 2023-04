OL : pour la 5e place, les Lyonnais "partent de très, très loin"

En attendant les autres matchs de la 33e journée de Ligue 1, l’OL est revenu à trois points de la 5e place vendredi soir. Ayant appris de leurs erreurs, les Lyonnais ne veulent pas voir plus loin que le bout de leur nez.

Dans cette fin de saison qui manque clairement de saveur, l’ambiance surchauffée de la Meinau a eu de quoi donner quelques frissons, que l’on soit sur le terrain ou en tribunes. Fidèle à sa réputation, l’enceinte strasbourgeoise a parfaitement joué son rôle de 12e homme vendredi soir. Les encouragements n’ont pas permis aux hommes de Frédéric Antonetti de recoller à 2-2, mais Maxence Caqueret a noté "une atmosphère chaude ici à Strasbourg. On avait à cœur de montrer qu'on pouvait être solides même si ça n'a pas été le meilleur match dans le jeu." À défaut du jeu, l’OL a ramené trois points d’Alsace et c’est bien tout ce qui leur était demandé vendredi soir.

L'OL était encore 10e le 1er février

En jouant en premiers dans cette 33e journée de Ligue 1, les Lyonnais peuvent passer le week-end avec trois jours de repos libérés, mais avec l’espoir d’un faux-pas de Lille et/ou de Rennes. À cinq journées de la fin, l’OL s’accroche à ce doux rêve d’Europe comme pour se donner un peu de force pour terminer en grandes pompes. Mais, plutôt que de faire des plans sur la comète comme il n’y a pas si longtemps, le club préfère la jouer profil bas dans un discours comme il en existe depuis toujours dans le football. Prendre les matchs les uns après les autres et voir à la fin. "Bien sûr que cette place est dans un coin de la tête mais on n'est pas maîtres de notre destin, a poursuivi Caqueret. Gagnons d'abord nos matches et on verra au bout."

Cela semble simple, mais l’OL part de tellement loin que dimanche prochain pourrait sonner le glas de ces espoirs contre Montpellier tant les Lyonnais sont capables du meilleur comme du pire en une semaine. "On partait de très, très loin et rattraper un retard qui était assez incroyable, c’est difficile, a concédé Anthony Lopes, un brin fataliste. On essaye de réduire tout ça. On se focalise sur nous, on ne regarde pas le classement parce que ça fait mal à la tête." Les victoires sont le meilleur des médicaments, mais pas sûr que ça ne suffise dans cette fin de saison.