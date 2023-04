Wendie Renard et Ada Hegerberg en visite à l’hôpital Femme Mère Enfant (@OLFondation)

Jeudi, Ada Hegerberg et Wendie Renard se sont rendues à l'hôpital Femme Mère Enfant à l'occasion des 15 ans de l'enceinte hospitalière.

En 2008, l’hôpital Femme Mère Enfant était créé à Bron dans le but de devenir le premier centre d'accueil permanents des urgences pédiatriques en région lyonnaise. Quinze après, près de 82 000 patients passent par cet établissement. Et pour le quinzième anniversaire du centre hospitalier, la Norvégienne Ada Hegerberg et la capitaine des Bleues Wendie Renard ont rendu visite aux enfants pour partager un moment d'échange.

L'OL Fondation avait fêté ses 15 ans en début de saison

Depuis sa création en 2007, l'OL Fondation multiplie les initiatives communes avec les hôpitaux. Souvent, des joueurs et joueuses de l'OL rendent visite à des enfants hospitalisés pour tenter de leur offrir un moment de bonheur. Parfois, ce sont ces derniers qui sont invités au centre d'entraînement de l'OL. En tout cas, une nouvelle fois, les deux joueuses de l'Olympique lyonnais ont prouvé qu'être footballeur ou footballeuse ne s'arrêtait pas seulement sur le terrain.