Dans le cadre des 15 ans de l’hôpital Femme Mère Enfant, Wendie Renard et Ada Hegerberg se rendront à Bron jeudi après-midi. Les deux Lyonnaises en profiteront pour rendre visite aux enfants hospitalisés.

En attendant de se rendre à Pierrelatte vendredi pour un amical contre Montpellier, Wendie Renard et Ada Hegerberg vont faire le bonheur de quelques enfants jeudi. Les deux joueuses de l’OL vont en effet prendre la direction de Bron et de l’hôpital Femme Mère Enfant en début d’après-midi pour souffler les 15 bougies de l’hôpital. La capitaine de l’équipe de France et la première Ballon d’Or féminin feront ensuite le tour des chambres pour aller donner un peu de joie aux enfants hospitalisés et qui doivent rester alités.

Avec l’OL Fondation, le club lyonnais a impliqué depuis longtemps dans les événements et projets en faveur des enfants. Avec Coralie Ducher comme marraine de l’hôpital Femme Mère Enfant et ancienne joueuse de l’OL, les Fenottes seront donc représentées en force jeudi après-midi à Bron. Et prouveront une fois de plus qu’elles ne sont pas que des joueuses de foot. Elles sont également des femmes au grand coeur.