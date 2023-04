Blanc pointe "l’environnement très négatif à l’OL"

Dans la victoire de l’OL à Strasbourg, Laurent Blanc retenait avant tout les trois points. Néanmoins, le coach lyonnais n’a pas manqué de critiquer l’ambiance pesante autour du club depuis trois mois.

S’il peut donner l’impression d’avoir un regard détaché sur la situation par moment, Laurent Blanc a pour lui de ne jamais cacher ce qu’il pense ou ce qu’il a à dire. Une qualité qu’on ne peut pas lui enlever même si parfois, le constat n’est pas forcément le même pour tout le monde. Vendredi soir, l’OL est revenu provisoirement à trois points de la 5e place. Une situation qui n’a pas pour vocation à durer puisque Lille affronte Ajaccio et que si la hiérarchie est respectée, les Dogues devraient reprendre leurs six longueurs d’avance. Malgré un "parcours de champion" sur la phase retour comme l’a qualifié Frédéric Antonetti après le match Strasbourg - OL, le club lyonnais paie sa première partie de saison.

Six premiers mois qui ont fait revoir les objectifs initiaux. Après la victoire, Laurent Blanc s’est d’ailleurs agacé des critiques qui fusent depuis quelques semaines. L’entraîneur a défendu son bilan. "A Lyon, il y a un esprit, un environnement qui est délicat, très négatif, a estimé Blanc sur Prime Video. Depuis le mercato hivernal, on a quand même changé d’effectif, il faut être conscient des choses. On a beaucoup évolué et on a surtout inclus des jeunes. Il faut du temps pour apprendre. Mais malgré cela, on fait une bonne phase retour."

En allant se battre pour la 5e place dans cette fin de saison, l’OL ne le doit qu’à lui-même. En ce 29 avril, il aurait pu être dans les derniers préparatifs de la finale de la Coupe de France contre Toulouse. Et le fait d’avoir déjoué à Nantes n’est pas la faute de l’environnement ni forcément de la jeunesse. Mais tout simplement d’un manque d’envie.