L’OL a toujours du mal à fermer boutique en défense

L’arrivée de Dejan Lovren a apporté une stabilité défensive à l’OL. Malgré tout, à Strasbourg, le club lyonnais a encore encaissé un but pour la 13e fois sur ses 15 derniers matchs.

Anthony Lopes a encore une fois loué son arrivée vendredi soir en zone mixte. Le gardien de l’OL a mis en avant l’apport de Dejan Lovren pour expliquer ce qui avait pu changer à l’OL depuis le début de l’année et le contraste avec la première partie de saison. Pourtant, le défenseur croate marque un peu le coup ces dernières semaines, à l’image de ses sorties ratées contre Nantes et Marseille, deux matchs où il était forcément attendu. Dans le marasme défensif des seize premiers matchs avant la Coupe du monde, Lovren pouvait difficilement faire pire que ce qui avait été vu. Il a bien amené une certaine stabilité, mais on ne peut pas forcément dire que l’OL est devenu imperméable avec l’ancien de Liverpool.

Deux clean-sheets sur les 15 derniers matchs

À Strasbourg, l’OL s’est fait surprendre sur une longue touche, un manque d’agressivité dans le duel aérien puis un certain attentisme sur le second ballon. Ce n’est pas la faute de Dejan Lovren mais dire qu’il a soigné tous les maux défensifs lyonnais est faux. Face aux Strasbourgeois, les Lyonnais ont encaissé un nouveau but et ont dû courir après le score. Sur les quinze derniers matchs, l’OL a d’ailleurs pris au moins un but sur 13 d’entre eux. Il n’y a que face à Lorient et contre le PSG que le but lyonnais est resté inviolé. Anthony Lopes regrettait certains manquements défensifs à la Meinau, Laurent Blanc devrait le mettre sur le compte de la jeunesse une fois de plus.