OL - Académie : le programme du week-end

Pour ce week-end prolongé du 1er mai, programme allégé pour les équipes de l’OL Académie. Pas de matchs pour les U19 et les U17.

Week-end prolongé et programme allégé à Meyzieu. Quand les joueurs de Laurent Blanc sont allés s’imposer à Strasbourg, la dynamique positive espère être suivie au sein de l’Académie. Dans ce week-end du 1er mai aux rencontres limitées, les regards seront forcément tournés vers Décines et le match de la réserve ce samedi à 18h. Après leur beau succès dans le derby contre Saint-Priest, les Lyonnais espèrent poursuivre face au FC Thonon-Evian. La tâche s’annonce compliquée, mais un bon résultat contre les Haut-Savoyards serait un beau cadeau pour fêter la prolongation de Gueïda Fofana et se donner encore plus de confiance dans la course au maintien dans cette 26e journée de National 2.

Pour ceux qui n’auront pas été retenus ou peu joués ce samedi, une session de rattrapage aura lieu dimanche (13h) avec un amical contre Gueugnon. Comme il y a quelques semaines face au FC Vaulx-en-Velin, l’équipe sera mixée entre des joueurs de Pro2 et des U19 comme l'avait expliqué Eric Hély lors de son entretien avec Olympique-et-Lyonnais. Ces derniers, éliminés de la course aux play-offs depuis le week-end dernier, n’ont pas de matchs tout comme les U17 d’Amaury Barlet.

Les U19 féminines veulent s'offrir une finale de championnat

C’est finalement du côté des U16 que l’enjeu se trouve. Les joueurs de Nicolas Munda se déplacent à Valence pour un choc du haut de tableau. Toujours leader avant la 17e journée, l’OL affronte le troisième du championnat de R1 et peut espérer faire un gros coup. Pour les U15 (1ers) et les U14 (2es), ce sera un double déplacement à Andrézieux dimanche (13h). La tournée des garçons terminée, les équipes féminines seront également sur le pont. Après la victoire en amicale des joueuses de Sonia Bompastor vendredi (5-0), la réserve des Fenottes se déplace à Saint-Martin-en-Haut pour la 22 journée de Régional 1.

L’objectif comme presque le début de la saison est de poursuivre cette invincibilité en championnat. Pour les U19 féminine, l’objectif sera tout autre dans l’avant-dernière journée de la phase Elite. Avec un point de retard sur le PSG, les Lyonnaises se doivent de l’emporter au Havre dimanche (15h) pour s’offrir une finale de championnat le week-end prochain contre ces mêmes Parisiennes. Faux pas interdit !

Le programme de l'académie de l'OL ce week-end :

Samedi 16 heures

Olympique Valence - OL U16

Samedi 18 heures

OL réserve - Saint-Priest

Samedi 20 heures

Saint-Martin-en-Haut - OL réserve féminine

Dimanche 13 heures

OL réserve / U19 - Gueugnon

Andrézieux - OL (U14 et U15)

Dimanche 15 heures

Le Havre - OL (U19 féminine)