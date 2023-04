Après Strasbourg, Lovren (OL) ne digère toujours pas l’OM

Avec les trois points en poche, l’OL a mis la pression sur Lille et Rennes dans cette 33e journée de Ligue 1. Néanmoins, le club lyonnais reste à distance, notamment à cause de la contre-performance contre l’OM. Un match qui reste encore en travers de la gorge de Dejan Lovren.

Ce n’est pas le genre à faire semblant au moment de dire les choses. Cela doit surement surprendre certains de ses coéquipiers, mais Dejan Lovren est franc du collier et ça ne va pas changer à 33 ans. Vendredi soir, le défenseur croate n’a pas manqué de hausser la voix sur certaines situations dangereuses avec des pertes de balle de Castello Lukeba ou Corentin Tolisso. Malgré tout, Lovren n’a pu cacher sa satisfaction d’avoir pris les trois points à Strasbourg (1-2).

Chez le vice-champion du monde 2018, la pilule n’est toujours pas passée après le non-match collectif de l’OL contre l’OM, cinq jours auparavant. "Ça fait du bien de gagner, mais ça fait toujours mal, car on n'a pas pris de points face à Marseille. C'est passé, mais aujourd'hui, le plus important, c'est la victoire pour la confiance, a déclaré le Lyonnais sur Prime Video. On savait que ça allait être dur, Strasbourg veut des points pour se maintenir. On a mal commencé le match, on n'était pas bien concentré. L'Europe ? Il reste encore 5 matchs, on va y croire et travailler jusqu'à la fin."

Touché à la tête dans un contact avec Habib Diallo, Dejan Lovren est resté au sol, mais a tenu bon pendant la dernière demi-heure. Pourtant, le Croate concède qu’il n’était pas forcément à 100% après ce choc, ayant "mal à la tête. Je ne me suis pas senti bien, je pensais que j'allais sortir, j'avais envie de vomir." Il est finalement resté et heureusement, car sur le banc, les solutions étaient plus que limitées en défense centrale.