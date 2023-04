OL : la réserve espère confirmer face au Thonon-Évian FC

Ce samedi (18h), la réserve de l'OL reçoit pour la deuxième semaine de suite. Les Lyonnais accueillent le Thonon-Évian FC de Bryan Bergougnoux à Décines. L'objectif pour les Gones : confirmer le succès de la semaine dernière face à l'AS Saint-Priest.

Après son succès obtenu dans le derby contre Saint Priest la semaine dernière, la réserve de Gueïda Fofana, tout juste prolongé, a pour ambition de commencer une série de victoires. Pour cela, ils affrontent le Thonon-Évian FC ce samedi (18 heures) à Décines. Les Lyonnais ont l'occasion de prendre des points dans la course au maintien à quelques journées de la fin du championnat. À l'heure actuelle, les coéquipiers de Noam Bonnet ont 6 longueurs d'avance sur le premier relégable qu'est Toulon et quatre sur Canet, la onzième place pouvant être relégable en fin de saison. Non-retenu avec le groupe professionnel pour Strasbourg, Mohamed El Arouch sera de la partie, après avoir inscrit un doublé le week-end dernier.

Les retrouvailles avec Bergougnoux

Aux commandes du Thonon-Évian FC depuis mai 2021, Bryan Bergougnoux va revenir à l'OL, mais cette fois-ci dans le but de battre son ancien club. À 5 journées de la fin de National 2, la formation haut-savoyarde est actuellement cinquième du groupe C à 9 points de l'OL (9e). Elle n'a plus vraiment grand chose à jouer dans cette fin de saison mais compte bien finir le plus haut possible au classement.