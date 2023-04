Vendredi soir, l’OL s’en est encore remis à sa formation pour percer la muraille strasbourgeoise. Avec les buts de Caqueret et Lukeba, ce sont désormais 44 des 47 derniers buts lyonnais qui ont été inscrits par des joueurs passés par l’Académie.

Oui, Alexandre Lacazette prend une part considérable dans l’affaire. Avec 20 buts en Ligue 1 et 4 en Coupe de France, l’attaquant de l’OL est le fer de lance offensif de son équipe cette saison. Sans un poteau, son ballon enroulé avait battu Sels vendredi soir et son total aurait encore pu grimper d’une unité. Malgré tout, c’est en leader qu’il se comporte et qu’il donne l’exemple à ses jeunes pousses. Vendredi soir, quand ce n’est pas le buteur maison qui s’y colle, les jeunes prennent la relève. Cherki sur le banc, ce sont Castello Lukeba et Maxence Caqueret qui ont joué les sauveurs dans la nuit alsacienne.

Deux buts en l’espace de quatre minutes afin de pousser l’OL à signer une 15e victoire dans ce championnat de Ligue 1. Voir les joueurs formés à l’OL sortir le club d’un mauvais pas n’est pas une nouveauté. Présents en nombre à chaque coup d’envoi, il ont forcément plus de chance de se montrer décisif. Avec les deux buts à Strasbourg, l’Académie est désormais impliquée dans 44 des 47 derniers buts lyonnais en compétitions officielles. Sans un hors-jeu limite, l’inspiration géniale "mais involontaire" de Bradley Barcola aurait pu monter encore un peu plus haut ce total.